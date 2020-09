Izzo richiesto dalla Roma ma per ora il Torino spara molto alto

Izzo nel mirino della Roma. Il Torino chiede 25 milioni per il difensore

La Roma è alla ricerca di un difensore centrale che possa ampliare il pacchetto arretrato di Fonseca. Vicino il ritorno di Smalling. I giallorossi hanno chiesto al Torino Izzo, ma per ora la richiesta di 25 milioni è ritenuta eccessiva dal club capitolino

La trattativa per il passaggio di Armando Izzo dal Torino alla Roma. La storia Instagram del difensore napoletano ha indotto a pensare ad una accelerazione decisiva che, di fatto, ancora manca. Secondo quanto scritto da Calciomercato.it, il giocatore è stato proposto alla Roma nella giornata di giovedì: il club giallorosso ha abbracciato immediatamente l’idea di portare Izzo nella capitale, aprendo un canale forte con il Torino. La richiesta della società granata ancora alta, intorno ai 25 milioni di euro, al momento frena l’evoluzione di una trattativa che potrebbe però completarsi nella prossima settimana, forte anche della volontà del calciatore di trasferirsi in giallorosso. Tra domani e dopodomani è previsto un nuovo round negoziale per provare a chiudere la trattativa.

