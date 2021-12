Caso Insigne – ADL chiede 20 milioni per cederlo già a gennaio

Caso Insigne – Aurelio De Laurentiis fissa il prezzo: “Almeno 20 milioni per il cartellino”.

L’edizione odierna di Tuttosport ritorna sul caso Insigne. Il campionato in America ha inizio a marzo, ma il capitano azzurro ha deciso di restare a Napoli fino a giugno. Tuttavia il Toronto vorrebbe anticipare l’arrivo prima della scadenza di contratto; De Laurentiis ha fissato il prezzo, valutando il cartellino del giocatore almeno 20 milioni. Non è escluso che il presidente Manning decida di incontrare il patron per trovare un accordo sul prezzo.

