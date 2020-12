Caso Saviano, parla Feltri: “Revocare la cittadinanza è una cosa sbagliatissima”

Caso Saviano, la difesa di Feltri

In merito alla revoca della cittadinanza onoraria di Roberto Saviano, Vittorio Feltri non ha usato parole dolci nei confronti di questa decisione. Ecco quanto riportato da Libero:

“Revocare la cittadinanza onoraria di Verona allo scrittore Roberto Saviano è una cosa sbagliatissima. In questo gesto c’è anche della volgarità, molta volgarità. Danno la cittadinanza e poi la tolgono. Allora quando gliel’hanno data erano cretini. Che senso ha? Gli è stata data e ora se la deve tenere per tutta la vita. Ma ci mancherebbe altro. E’ stato un gesto di simpatia, di apprezzamento. E ora all’improvviso perché uno parla male della Lega, gliela tolgono. Io voglio poter parlare male di tutti senza avere problemi con nessuno. Ci mancherebbe altro. Uno fa lo scrittore, il giornalista, il commentatore televisivo ed è legittimato a dire quello che vuole di tutti i partiti. Se poi quello che dice non ti piace, pazienza. Puoi sempre cambiare canale o voltare pagina. Non capisco queste forme di ribellione stupide.”

