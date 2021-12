Caso Suarez, verso l’archiviazione: nessuna sanzione per la Juve, a livello di giustizia sportiva

Caso Suarez, verso l’archiviazione

Serie A – Caso Suarez verso l’archiviazione senza alcuna sanzione per la Juventus. È quanto scrive l’edizione odierna di Tuttosport:

“Il caso Luis Suarez non comporterà nessuna sanzione a livello di giustizia sportiva per la Juventus. Anche se non c’è ancora l’ufficialità della notizia, trova conferme da più parti l’indiscrezione del presidente federale Gabriele Gravina , che giovedì a Zurigo ha fatto cenno all’archiviazione del procedimento. Detto che non esiste ancora un atto della Procura che lo sancisca, è tuttavia questa l’indicazione chiara riguardo alla vicenda che ha tenuto banco per parecchi mesi da settembre dell’anno scorso”.

