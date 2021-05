Caso tamponi Lazio, 12 mesi di squalifica a Lotito: ecco cosa altro rischia

Caso tamponi Lazio: Lotito, ecco cosa rischia dopo i 12 mesi di squalifica

Serie A – Caso tamponi Lazio, Lotito è nei guai come riportato da Repubblica il presidente ha ricevuto dalla Corte d’appello della Federcalcio un verdetto pesantissimo di 12 mesi di squlifica, confermando e anzi inasprendo la pena per Claudio Lotito nella vicenda legata ai controlli anti Covid di ottobre.

Il n.1 della Figc Gabriele Gravina si libererebbe così del suo peggior nemico nel Consiglio federale: l’articolo 29 dello statuto prevede l’ineleggibilità di chi abbia subito squalifiche per più di un anno complessivamente nell’arco degli ultimi dieci. E Lotito ai 12 mesi inflitti dal giudice Torsello — nominato solo lunedì dal consiglio federale, su proposta del presidente, al posto di Santoro nell’ambito del rinnovo delle cariche della giustizia sportiva — deve aggiungere i 2 mesi ricevuti per “agentopoli” 9 anni fa.

Le motivazioni potrebbero arrivare la prossima settimana: la riforma in peggio della sanzione per il presidente dovrebbe essere dovuta al riconoscimento non solo dell’omesso controllo, ma di una responsabilità personale nella mancata comunicazione dei casi di positività e del mancato isolamento di Immobile, sceso poi in campo contro il Toro. Ad inchiodarlo, per la procura, un parere del Cts. Ma non è finita: la Lazio e Lotito impugneranno la sentenza entro 30 giorni dalle motivazioni al Collegio di garanzia del Coni. Organo che non può giudicare nel merito, ma sul diritto. E qui la Lazio è convinta di avere un asso da giocarsi: il sistema di sanzioni della Figc infatti è intervenuto in modifica del codice di giustizia sportiva, senza l’approvazione del Coni. Che potrebbe così cancellare per Lotito il rischio di decadenza.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il report dal Training Center: Ospina e Lobotka ancora lavoro a parte

Malfitano: “ADL parla già di mercato con Spalletti. C’è un motivo per cui accetterà l’offerta”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Afghanistan: Di Maio, l’impegno italiano non si esaurirà