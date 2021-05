Mourinho: “Allenare in Italia? Andrei senza pensarci, sono professionale!”

L’ex manager del Tottenham Josè Mourinho ha rilasciato un’intervista al The Times, la riporta AS.

Mourinho, parlando dei club in cui ha allenato, si è soffermato su un aspetto:

“Se un giorno dovessi andare in Italia ad allenare un rivale dell’Inter, non ci penserei due volte. Ho quel modo professionale di vedere le cose e mi sento bene. Non andrei mai ad allenare dove non ci sono pressioni”.

