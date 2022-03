Cassano: “Il Napoli è l’anti-Inter, mi ha convinto più dei nerazzurri”

Antonio Cassano a BoboTv: “Il Napoli è l’anti-Inter, mi ha convinto di più dei nerazzurri”.

Antonio Cassano sulla corsa scudetto:

“Il Napoli è l’anti-Inter, da dopo Natale ha sbagliato poco o nulla, mi ha convinto anche più dei nerazzurri. Ha avuto alti e bassi che ci stanno, ma in questo momento come proposta di calcio è quella che mi fa godere di più. L’Inter secondo me deve averne paura”.

