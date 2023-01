Cassano: “Juve tornata? Tornata a fare schifo”

Antonio Cassano non concorda con chi elogia la Juventus

La Juventus, con 8 vittorie consecutive senza subire gol, si è riportata tra le prime della classe dopo un inizio di stagione disastroso. Antonio Cassano, ai microfoni della Bobo Tv su Twitch, ha commentato il momento dei bianconeri, criticandone pesantemente il gioco malgrado il loro ottimo momento.

Queste le sue parole:

“Allegri dice un passo per volta per l’obiettivo minimo del quarto posto, ma è una bugia che mi fa schifo ascoltare. Lui stesso disse che bisogna tentare di vincere lo Scudetto e la realtà è che sulla carta la Juve e l’Inter sono le più forti del campionato. Ci sta lo scontro di pensiero, ma se mi prendi per il culo allora io ti dico che mi fa schifo questo. I tifosi juventini non sono stupidi, ma ora va avanti perché vince le partite. La fame, l’aggressività, me ne sbatto… se sono una piccola mi sta pure bene, ma al 44’ in casa hai il 31% di possesso contro l’Udinese. Ovviamente tutti i giornalisti e gli ex e gli amici dicono è tornata, ma è tornata a fare cosa? Schifo? Potrà pure vincere tutto, ma esclusa la gara con la Lazio ha fatto schifo, con la Cremonese che ha tutti giocatori di B meritava di perdere! All’ultimo tiro il portiere fa una cagata e vince”.

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

