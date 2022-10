Olivera: “Rapporto splendido con Mario Rui. I consigli di Cavani un aiuto per me. Ho realizzato due sogni”

Olivera, l’intervista a RKKN

Mathias Olivera, terzino uruguaiano del Napoli, ha rilasciato un’intervista in diretta a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’. Ecco quanto ha dichiarato:

Olivera:

“Sono molto contento per come ci stiamo comportando. Sto apprendendo tanto in questa prima parte di stagione. Continuo per lavorare e migliorare sempre di più.

Sinceramente non trovo molte differenze tra la Liga e la Serie A. In Italia si gioca di più il pallone, c’è più tattica. Mi sto adattando poco alla volta a queste cose.

Il rapporto con Mario Rui? E’ splendido, è una grande persona, un grande calciatore. Sinceramente mi trovo benissimo con lui. Questa alternanza tra me e lui ci sta bene ma soprattutto sta aiutando la squadra.

Spalletti? Mi ha insegnato molte cose in poco tempo. Lui mi parla molto, negli allenamenti mi aiuta a capire cosa vuole da me in difesa e nel campionato italiano.

Giocare la Champions era il mio sogno da quando ero bambino. Me la sto godendo alla grandissima questa esperienza anche per i risultati che stiamo facendo.

Andare al Mondiale con l’Uruguay è un sogno che si è avverato come la Champions. Non vedo l’ora di poterlo giocare. Si sogna di giocare una manifestazione simile fin da piccoli.

In amichevole ho avuto modo di parlare con Cavani che mi ha raccontato su club, città e squadra. Queste chiacchierate mi hanno aiutato moltissimo ad ambientarmi nel miglior modo possibile in questi primi mesi di Napoli.

Domenica sarà una gara molto fisica. Non dobbiamo che fare altro che continuare il nostro cammino. L’importante è continuare a produrre calcio come abbiamo dimostrato finora”

