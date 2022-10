Champions League: trasferta vietata ai tifosi dei Rangers

I tifosi dei Rangers non potranno assistere alla gara contro il Napoli allo stadio Maradona

Così come all’andata i tifosi del Napoli non poterono andare in Scozia, i tifosi dei Rangers non potranno recarsi a Napoli per assistere alla gara di ritorno di Champions League allo stadio Diego Armando Maradona.

Questo il comunicato del club scozzese:

“Nell’interesse dell’integrità sportiva è stato riconfermato il provvedimento, pertanto i tifosi dei Rangers non potranno entrare nello stadio e non saranno ospitati all’interno della città“.

Fonte foto: Twitter @sscnapoli

