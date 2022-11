Antonio Cassano torna a parlare del Napoli di Spalletti

Antonio Cassano, ex calciatore di Real Madrid, Roma e Milan, è tornato a parlare del Napoli e delle sue ambizioni nel corso del suo solito intervento alla BoboTv.

Queste le sue parole:

“Il Napoli contro l’Udinese ha dominato, poi ha messo a folle e loro in 3 minuti hanno fatto 2 gol. Ma non c’è mai stata partita con ritmo, occasioni e dominio di gioco da parte del Napoli. Kim fantastico che ha chiesto scusa, un soldato. Partita stratosferica del Napoli. Con il boss Spalletti che è il vero numero uno, sta facendo fare un lavoro da 10 a tutti. Spalletti e il Napoli lavorano per trovare sempre difetti negli avversari, mi dispiace per loro che devono fermarsi. Solo il Napoli può perdere questo scudetto, ma occhio al triplete…Ad oggi nelle prime 4 in Europa c’è il Napoli, a febbraio non so cosa accadrà“.

Fonte foto: Instagram @antoniocassano

