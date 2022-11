De Napoli: “Questo Napoli è meglio di Bayern Monaco e Manchester City”

Nando De Napoli elogia la stagione di Spalletti ed i suoi

Il Napoli termina il suo 2022 come prima in Serie A e con una qualificazione agli ottavi di Champions League come prima nel suo girone. L’ex centrocampista dei partenopei, Nando De Napoli ha parlato della stagione azzurra ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione Marte Sport Live.

Queste le sue parole:

“Questo Napoli sta facendo meglio di quello nostro con Maradona? Complimenti a loro e siamo tutti felici. Noi eravamo forti ed avevamo un grande gruppo e lo è certamente anche attualmente la squadra di Spalletti. Eravamo un gruppo solido anche grazie al lavoro di dirigenti quali Allodi e Marino che erano sempre vicini a noi. Mi ritengo fortunato ad aver vinto lo scudetto a Napoli, in una città unica anche per il calore pazzesco del tifo.

Aver vinto con l’entusiasmo dei tifosi mi emoziona ancora. Tornando al Napoli attuale ha un rendimento che anche in Europa non è eguagliato, neanche il Manchester City e il Bayern Monaco giocano come gli azzurri. Mi fa molto piacere, soprattutto per i tifosi, che seguono sempre con amore la squadra anche in trasferta. In questo momento meritano le soddisfazioni, il Napoli gioca benissimo e lo ha fatto anche in Champions League”.

Fonte foto: Instagram @officialsscnapoli

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Clamorose intercettazioni di Malagò: “I presidenti di Serie A delinquenti veri: Lotito il capo, Juve e Roma complici”

Globe Soccer Awards 20022: in lizza Giuntoli e Osimhen

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEBI

Prosegue il testa a testa tra Pd e FdI nei sondaggi politici