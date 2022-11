Rabiot: “Il Napoli perderà punti e ne approfitteremo”

Adrien Rabiot lancia la sfida al Napoli

La Juventus, con un filotto di sei vittorie negli ultimi sei match di Serie A si è riportata in zona Champions League al terzo posto con 30 punti: -1 dal Milan secondo e -10 dal Napoli capolista. Adrien Rabiot, centrocampista dei bianconeri è convinto che il Napoli perderà punti e che la sua squadra ne approfitterà.

Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport:

“Scudetto? Vista la rosa, non ho mai avuto dubbi sulla possibilità di lottare per il titolo. L’inizio non è stato facile per gli infortuni. Non abbiamo mai giocato al completo, ma avevamo l’obiettivo di tornare sul podio prima del Mondiale, per sfidare a gennaio il Napoli che ha fatto un inizio di stagione incredibile. Ma pure loro perderanno qualche punto per strada, sta a noi approfittarne. Dieci punti sembrano tanti, ma la stagione è lunga. Il ritorno di Chiesa e Pogba ci farà bene, come il contributo dei giovani come Fagioli, Miretti, Soulé e Iling Junior. Insieme possiamo puntare allo scudetto. È quasi un peccato fermarsi adesso perché si è innescato un cambio di mentalità e abbiamo creato il clima giusto, con energia ed entusiasmo».

