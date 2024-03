Castel Volturno, De Laurentiis fa visita a Calzona: cosa è accaduto

Il Presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è andato a Castel Volturno per parlare con il tecnico Francesco Calzona.

Nella giornata di ieri il Presidente Aurelio De Laurentiis si è presentato presso il Konami Training Center ed avrebbe avuto una conversazione con il tecnico azzurro Francesco Calzona.

L’edizione odierna de Il Mattino ha spiegato la situazione nel dettaglio:

“Francesco Calzona lo ha detto in conferenza. ‘Noi siamo il Napoli’. Dichiarazioni rilasciate dopo la partita di venerdì contro il Torino. Ad ascoltarlo non c’erano i media, ma i suoi uomini. Tutto questo in vista del Barcellona che vale il pass per i quarti di Champions. Il concetto è stato amplificato ed è arrivato forte aDe Laurentiis che proprio ieri mattina ha fatto visita al tecnico e alla squadra nel quartier generale degli azzurri. Il patron si è intrattenuto a parlare con Calzona prima che tenesse a rapporto la squadra. Facile immaginare la natura del dialogo.”

