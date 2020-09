Cessione Koulibaly: arriva l’offerta del PSG

Sembra muoversi qualcosa all’orizzonte per ciò che riguarda Koulibaly.

Il difensore del Napoli è stato messo sul mercato in nome del bilancio e delle perdite causate dall’emergenza Covid e dalla mancata qualificazione alla prossima Champions League ma, ad ora, nessuna offerta ha soddisfatto il presidente De Laurentiis.

Su di lui l’interesse maggiore fino a qualche giorno fa, era quello del Manchester City. Trattativa non facile, non solo per le esose pretese della dirigenza azzurra, ma per i rapporti tesi tra i due club dopo la mancata conclusione dell’affare Jorginho.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, a muoversi sarebbe stato il Paris Saint Germain. Il club parigino avrebbe presentato un’offerta di 52 milioni più altri 7 di bonus. Il presidente azzurro ad ora temporeggia, sperando in un rilancio che probabilmente non ci sarà ma, in un mercato al ribasso, probabilmente sarà costretto ad accettare.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Patenti facili: non solo i calciatori, anche De La jr coinvolto

Ultime da Parma: in quattro a parte, tra questi anche Gervinho. Salteranno il Napoli?

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Cc ucciso: Elder,chiedo scusa, peggiore notte mia vita