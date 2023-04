Champions League, Napoli-Milan, prevista coreografia delle curve

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sulla sfida di Champions League tra Napoli e Milan che si terrà il prossimo martedì.

Per la sfida di Champions League tra Napoli e Milan, che andrà in scena martedì 18 aprile alle ore 21, si terrà una coreografia allo Stadio Diego Armando Maradona in cui saranno coinvolte le due curve.

A riportare la notizia è il Corriere del Mezzogiorno.

“Per la gara di Champions contro il Milan di martedì è prevista anche una grandiosa scenografia sia in Curva A che B, per cercare di aiutare la squadra azzurra, chiamata all’impresa di ribaltare il risultato dell’andata e accedere alle semifinali. I tifosi hanno già organizzato una colletta fondi sin dalla partita con la Lazio e tornare così a colorare sempre di più il Maradona con nuove coreografie.”

