Napoli, Alvino: “Abbiamo le garanzie per un finale entusiasmante”

Il giornalista Carlo Alvino ha commentato il percorso del Napoli in campionato attraverso il suo account ufficiale Twitter.

Dopo il pareggio del Napoli contro l’Hellas Verona è arrivato il commento del giornalista Carlo Alvino. Attraverso il suo profilo Twitter quest’ultimo ha espresso la sua opinione in merito al cammino della squadra azzurra in campionato.

Di seguito le sue parole:

“Solo chi non guarda lontano può dichiararsi preoccupato. In questa lunga attesa dell’ aritmetica certezza bisogna solo aggiornare la data che non si allontana granché. Piuttosto brindiamo ai ritorni. Del tifo e di Osimhen. Garanzie di un finale di stagione entusiasmante.”

