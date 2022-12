Corriere dello Sport – Cheddira nel mirino del Napoli: acquisto immediato e arrivo a giugno.

L’attaccante del Bari, Walid Cheddira, dopo aver disputato un ottimo Mondiale con il Marocco ha attirato l’attenzione del Napoli. Non per questa stagione, ma Walid, secondo le testimonianze del quotidiano, sarebbe un vero e proprio obiettivo di Giuntoli per la prossima stagione. Dunque, a giugno si formalizzerebbe la faccenda, con lo stesso arrivo del giocatore in azzurro. L’obiettivo è di chiudere l’affare nell’immediato, per poi lasciare il giocatore in prestito alla base fino alla fine della stagione.

Fonte foto: Instagram @walo_98

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Il Napoli blinda Kvaratskhelia, pronto il rinnovo

Zerbin: “E’ un anno importante, penseremo partita dopo partita”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

La nave ong Life Support attracca nel porto di Livorno