Chi vincerà il campionato europeo di calcio per questa edizione?

I campionati europei di calcio sono già iniziati e c’è grande attesa e fibrillazione tra gli appassionati sparsi in tutto il mondo, Italia inclusa.

I motivi sono davvero molteplici, visto che questa edizione doveva essere disputata esattamente un anno fa, rinviata poi per motivi di tipo sanitario, come del resto è accaduto anche per i giochi olimpici. Potrebbe essere un aspetto importante questo per le nazionali coinvolte, dato che l’andamento di una selezione è legato anche alle singole performance, agli infortuni e soprattutto allo stato di forma e di salute dei giocatori disponibili per ogni gruppo che scende in campo.

L’Italia di Roberto Mancini arriva con il morale alto all’appuntamento europeo

Tra questi abbiamo visto come l’Italia, nonostante qualche infortunio e lo stato di forma altalenante di alcuni singoli, si presenta a questa edizione come una delle squadre più quotate, stando ai dati statistici delle ultime prestazioni, senza dimenticare che durante la passata edizione gli Azzurri erano usciti comunque imbattuti, dato che furono eliminati solo dopo i calci di rigore dalla Germania.

Non è facile fare ora un pronostico su quelle che potrebbero essere le squadre che si contenderanno il titolo di campione d’Europa. La Francia allenata da Didier Deschamps punta infatti alla vittoria del titolo, ed essendo campione del Mondo in carica, ha tutte le carte in regola per fare bene. Incredibile a dirsi il sorteggio ha voluto che nello stesso gruppo ci fossero altre due squadre fortissime e ben quotate come la Germania che vinse il mondiale nel 2014, ma soprattutto come il Portogallo di Cristiano Ronaldo, formazione campione in carica a livello europeo. Informazioni dettagliate, quote, pronostici e tutto quello che c’è da sapere sull’edizione degli Europei sono sulla pagina di 888 sport scommesse calcio dedicata a tutte le gare del torneo in cartellone, dalla fase a gironi fino alla finale del prossimo 11 luglio che si svolgerà al Wembley Stadium di Londra.

Delle 24 formazioni selezionate meritano di essere citate anche due delle quattro squadre che fanno parte del gruppo E: si tratta di Polonia e Spagna. La Spagna oltre ad avere una squadra molto competitiva può contare sull’esperienza di un commissario tecnico come Luis Enrique.

I gruppi eliminatori di questa edizione del campionato europeo di calcio 2021

A ben vedere in ogni gruppo ci sono nazionali con grandi collettivi, singoli e formazioni che in questi anni si sono distinti, tra i vari tornei a cui abbiamo assistito. Nel Gruppo D, sempre andando a ritroso ci sono appunto Croazia e Inghilterra, ma anche Scozia e Repubblica Ceca non sono squadre da sottovalutare, anche se difficilmente dovrebbero arrivare alla fase a eliminazione diretta. Austria, Olanda, Ucraina e Macedonia compongono il gruppo C, mentre in quello B troviamo il Belgio con un bel nucleo di calciatori che abbiamo imparato a conoscere attraverso la nostra serie A e i cinque maggiori campionati di club a livello europeo. Completano il gruppo Danimarca, Finlandia e Russia. Difficile invece fare un pronostico attendibile senza essere legati a faccende di tipo sentimentale, se prendiamo in considerazione il gruppo A. L’Italia di Roberto Mancini è una formazione del tutto nuova rispetto a quella che non si era qualificata ai mondiali di Russia 2018, ma ancora meno rispetto a quella che aveva disputato gli Europei 2016. C’è qualche reduce, come Bonucci e Chiellini, ma l’ossatura della formazione è stata radicalmente cambiata, sia tra i titolarissimi, che per quanto concerne la rosa completa. Una squadra che ha ritrovato gioco, gol e prestazioni all’altezza da quando il nuovo tecnico siede alla panchina. Potrebbe essere l’Europeo dei nostri Azzurri, questo?