Calciomercato: le big europee sono avvisate, ADL vuole 70 milioni per Koulibaly

Il patron azzurro venderà i suoi pezzi pregiati soltanto in caso di offerte irrinunciabili

Il Corriere dello Sport nella sua edizione odierna parla del Napoli. e più nello specifico del mercato in uscita. Il club azzurro sarebbe intenzionato a cedere almeno uno dei suoi big, ma senza fare sconti a nessuno. Aurelio De Laurentiis infatti, stando a quanto si legge avrebbe fissato il prezzo di Kalidou Koulibaly. Il patron non avrebbe intenzione di scendere sotto i settanta milioni e l’avrebbe già detto a PSG e Manchester United, i quali si sono ripresentati per il giocatore.

