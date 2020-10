Morello Giudice Tribunale di Napoli: “Mastrandrea ha fatto un grande errore di diritto”

Morello Giudice del Tribunale di Napoli commenta la decisione di Mastrandrea

Napoli – Tullio Morello, Giudice del Tribunale di Napoli èintervenuto in diretta su Kiss Kiss Napoli commentandoladecisione presa dal Giudice Mastrandrea riguardo il casoJuventus-Napoli. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Il Giudice Mastrandrea fa un grande errore di diritto non considerando la causa di forza maggiore facendo prevalere l’elemento del Napoli che si sarebbe disinteressato della trasferta disdicendo l’aereo. Il provvedimento dell’ASL sarebbe stato decisivo a determinare la causa di forza maggiore anche se fosse avvenuto un minuto prima dell’inizio della partita. Dal punto di vista giuridico l’errore è abbastanza grave. Esistono voli privati e si poteva raggiungere lo stadio di Torino nonostante la comunicazione dell’ASL sia arrivata alle 14.23 della domenica. Ci sono esigenze sanitarie che vengono stabilite della Costituzione. Al di là delle buone intenzioni del Napoli, anche se fossero state cattive non volendo andare a prescindere a Torino, nel momento in cui c’è l’intervento dell’ASL si presentano le cause di forza maggiore”.

