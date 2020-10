Spadafora, Ministro allo Sport: “Sì Cristiano Ronaldo ha violato il protocollo”

Spadafora Ministro allo Sport sul caso Ronaldo

Vincenzo Spadafora, Ministro allo Sport è intervenuto ai microfoni di Radio Uno a “Il mix delle cinque”, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo Cristiano Ronaldo che secondo il ministro avrebbe violato il protocollo anti Covid andando e tornando dal Portogallo.

In un’anticipazione resa nota dalla stessa emittente radiofonica, si sente il ministro in forza al Movimento 5 Stelle rispondere così alla precisa domanda: “Sì, penso proprio di sì, se non ci sono state autorizzazioni specifiche dell’autorità sanitaria”, riporta l’Ansa.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Morello Giudice Tribunale di Napoli: “Mastrandrea ha fatto un grande errore di diritto”

Sconfitta a tavolino: delusione e rabbia tra i giocatori del Napoli

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Le truppe del M5s e Di Battista si muovono. Ed è scontro su Rousseau