Chiariello: “Il Covid e Dzeko rischiano di bloccare il mercato del Napoli”

Chiariello parla del mercato del Napoli

Attraverso i microfoni di Punto Nuovo Show, il giornalista Umberto Chiariello ha provato a fare il punto della situazione sul mercato del Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La notizia di De Laurentiis probabilmente frenerà i movimenti del Napoli. C’è un’altra situazione che blocca il Napoli e deriva dalla questione di Dzeko. Se resta a Roma, spazio per Milik non c’è, Under è uscito dal radar del Napoli. Qualcuno sostiene che si sono raffreddati i rapporti con Ramadani, questo significa che Maksimovic partirà? Che Koulibaly al Manchester City si raffredda? Le situazioni per il Napoli si stanno complicando”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

ADL, la FIGC pronta ad aprire un’inchiesta

Napoli, anche la moglie di Aurelio De Laurentiis positiva al Covid-19

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Berlusconi: Zangrillo, risposta ottimale alle terapie