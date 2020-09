Valcareggi: “Il Napoli vuole Chiesa, ecco la valutazione della Fiorentina”

Secondo Valcareggi il Napoli su Chiesa

Il Napoli è su Federico Chiesa della Fiorentina, a confermarlo è Fulvio Valcareggi. Il noto procuratore, è intervenuto in diretta ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto dichiarato:

“La Fiorentina non è sulle tracce di Arek Milik. Questo è poco, ma sicuro. I viola non faranno un grandissimo mercato anche perché l’obiettivo della società toscana è quello di allestire una compagine in grado di qualificarsi all’Europa League. Stesso discorso per Dzeko. o che il Napoli è interessato a Federico Chiesa. Ma la società azzurra deve sapere che l’attaccante italiano ha una quotazione non inferiore ai sessanta milioni di euro. I viola stanno allestendo una buona squadra. Certo, non potrà mai arrivare un Edinson Cavani, ma comunque i toscani stanno acquistando dei buonissimi calciatori come Bonaventura.”

