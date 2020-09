De Laurentiis arrivato a Roma, la moglie con la febbre molto alta

De Laurentiis è a Roma

C’è molta apprensione in queste ore nell’ambiente Napoli, con aggiornamenti continui sulle condizioni di Aurelio De Launretiis. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, il presidente è arrivato a Roma insieme alla moglie. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza, fino al loro arrivo in ospedale. Presentano febbre, ed in particolar modo la signora Jacqueline avrebbe una temperatura molto alta. Seguiranno aggiornamenti.

