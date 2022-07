Dybala alla Roma, il commento di Chiariello

Ecco quanto scrive il giornalista campano su twitter:

“Non credevo a Dybala al Napoli, per me fuori portata e di difficile collocazione tattica per Spalletti. Ma dopo l’addio di Koulibaly e le parole di Spalletti sulla Joya ho sperato che su di lui il Napoli avviasse la rifondazione. Non sarà così ma il Napoli può fare lo stesso una squadra forte”.