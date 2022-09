Napoli-Torino, il possibile cambio modulo di Spalletti

Luciano Spalletti potrebbe cambiare modulo di formazione in occasione della sfida di sabato tra Napoli e Torino.

La Gazzetta dello Sport riporta le ultime di formazione in merito alla sfida tra Napoli e Torino. Il quotidiano in particolare si sofferma su un probabile cambio modulo da parte di Luciano Spalletti. Secondo quanto riportato, sia Giacomo Raspadori sia Giovanni Simeone potrebbero essere presenti in campo sin dal primo minuto.

Dal quotidiano si legge:

“Spalletti sa che serve fisicità contro il Toro, ma anche qualità e allora, specie se dovesse scegliere Zerbin dal primo minuto, potrebbe pensare pure ad un sistema di gioco diverso dal solito con Raspdori dietro a Simeone, provando a metter dento sin dal via quasi tutto il suo potenziale offensivo. Prendere il Toro per le corna vorrebbe dire sorprenderlo tra le linee, magari proprio con uno come Giacomino che è bravo a farsi trovare in quella zona. In quel caso sarebbe con ogni probabilità Zielinski a partire in panchina.”

