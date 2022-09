Juric: “Il Napoli è una delle squadre che gioca meglio. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte”

Juric, la conferenza alla vigilia di Napoli-Torino

Le parole del tecnico granata in vista dell’ottavo turno di Serie A: partita in programma allo stadio Maradona contro il Napoli di Spalletti.

“Il Napoli è cresciuto e ti viene a prendere alto, infatti ora vedi Rrahmani che accorcia 20 metri davanti alla metà campo e accettano situazioni di uno contro uno anche in inferiorità numerica dietro per pressare forte. Ho visto un Napoli più offensivo contro Milan e Fiorentina. Abbiamo lavorato con un piccolo gruppo di calciatori, altri hanno risposto alla chiamata delle varie nazionali. Lukic e Rodriguez hanno giocato, speriamo stiano bene e anche tutti gli altri. Il Napoli è una delle squadre che giocano meglio. Giuntoli ha fatto un mercato favoloso e Spalletti sta trasformando il tutto in un bel gioco. Sarà una partita difficile anche perché si giocherà in un Maradona sicuramente molto caldo. Questa squadra deve crescere nei particolari poi magari è un fatto culturale con tanti giocatori che vengono dall’estero. Ci manca un po’ di malizia. Dobbiamo portare gli episodi dalla nostra parte. Così possono cambiare le cose”.

