Futuro Politano, parla l’agente :”Pace fatta con il mister”

Ag. Politano: “Pace fatta con Spalletti! Offerte da Italia ed estero, ma non è detto vada via…”

Mario Giuffredi, agente di Matteo Politano, è a Dimaro, nella sede del ritiro del Napoli, e ieri ha avuto un confronto con Luciano Spalletti, dopo il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset: “Con Spalletti c’è un buon rapporto, abbiamo fatto una chiacchierata e ci siamo riappacificati, chiarendo alcune cose. Va tutto bene, è tutto sereno. Io preferisco sempre incontrare e chiarire per proseguire il lavoro al meglio. A parte il botta e risposta, col mister c’è sempre stato un buon rapporto”.

Perché è nata questa polemica? Si è rotto qualcosa? “Non si è rotto niente, altrimenti ci saremmo comportati tutti diversamente. E’ stato un momento del calciatore un pochino così. Ci può stare che un giocatore stanco, a fine campionato, viva male una situazione e possa esternare un suo pensiero. Ma poi passa. Se Politano dovesse rimanere al Napoli lo farà con la testa giusta, l’entusiasmo giusto”.

Ha in mano delle richieste di altri club? “Stiamo parlando con altri club, al Napoli qualche richiesta è già arrivata ma non è matura per quello che chiede il Napoli. Politano è in uno dei club migliori d’Italia e se dovesse rimanere ci sarebbero zero problemi”.

Il Napoli chiede 20 milioni? “Valuta il cartellino 20 milioni, poi c’è il valore reale del mercato e delle situazioni di vita”.

Le società interessate sono italiane o stranieri? “Ce n’è una italiana e alcune estere. Milan? Non facciamo nomi”.

Allora è una squadra spagnola? “Può essere, sapete che Gattuso è un estimatore di Politano. Ma non è detto che vada via, magari rimane e tra due mesi si rende conto di aver fatto la scelta migliore rimanendo”.

Ma il Valencia ha già preso Castillejo. “Non c’entra niente, Castillejo non preclude Politano”.