Futuro Politano, il Valencia compra Castillejo e si allontana

Samu Castillejo lascia il Milan. Il centrocampista offensivo spagnolo classe 1995 sta per tornare in patria, riferisce Sky Sport: nel suo futuro ora c’è il Valencia, che è finalmente pronto ad accoglierlo, dopo averlo cercato a lungo (anche nell’ultima finestra invernale). Stavolta è fatta: sarà un trasferimento a titolo definitivo. Il giocatore ha già salutato i compagni e in giornata lascerà Milano in direzione Valencia, dove ritroverà Gattuso.