La Roma vuole Dybala: nel piatto un contratto superiore a quello offerto dall’Inter

La Roma vuole Dybala: prova con una cifra più allettante di quella dell’Inter

La Roma vuole Dybala e sta attuando un piano per convincerlo. L’argentino ha un accordo economico con l’Inter (quadriennale da 5+1) ma – secondo quanto riferisce la versione on line di Repubblica – in questo momento la società nerazzurra è lenta nelle uscite di Dzeko e Sanchez e così Dybala da un po’ ha iniziato a guardarsi intorno.

La Roma ha scelto l’argentino come sostituto di Zaniolo e sta cercando di convincerlo con un contratto da 6 milioni a stagione.

