De Laurentiis atteso a Dimaro: incontro rinnovo Koulibaly, c’è la data

De Laurentiis a Dimaro incontrerà Koulibaly per il rinnovo

De Laurentiis è atteso a Dimaro, l’arrivo del Presidente del Napoli è previsto per domani sera, mentre Koulibaly è atteso nella giornata di giovedì. Secondo quanto affermato da Walter De Maggio ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, proprio giovedì potrebbe essere il giorno decisivo per l’incontro rinnovo tra le parti. Di seguito le dichiarazioni di De Maggio

“In arrivo Koulibaly e De Laurentiis, con il presidente che potrebbe essere a Dimaro già nella serata di domani. A quel punto via all’incontro tra i due sul rinnovo per decidere il futuro del senegalese”.

Per Napoli, Koulibaly rappresenta la priorità e il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a “scendere in campo” in prima persona per convincere il centrale a restare.

Futuro ancora tutto da scrivere. Il contratto del senegalese scade nel 2023 e il Napoli ha presentato un’offerta per il rinnovo. Koulibaly percepirebbe 6 milioni a stagione per i prossimi 5 anni e per lui è pronto un futuro in società da dirigente.

