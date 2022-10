UFFICIALE – Il caso disabili arriva al comune. La SSC Napoli non è ritenuta responsabile

Giorgio Longobardi ha denunciato al sindaco Manfredi la pessima gestione dei posti riservata ai diversamente abili al Maradona

A riportare la notizia è stato Luca Cerchione sul proprio profilo ufficiale Twitter:

“Il consigliere comunale di Napoli, Giorgio Longobardi, porta in Comune il caso legato ai ragazzi diversamente abili e i problemi riscontrati al Maradona. Il politico di Fratelli d’Italia ha denunciato al sindaco Gaetano Manfredi la cosa. Non viene fatto però nessun accenno alla SSC Napoli, che pertanto non è ritenuta responsabile.”

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Napoli, il gesto di Di Lorenzo nei confronti di Meret

Napoli, tutti i dettagli sul rinnovo di Lobotka

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Uccisa a Osimo: famiglia, “leggi ‘blande’, Ilaria sola”