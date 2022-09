Napoli, sono quattro i giocatori pronti al rinnovo

Sono ben quattro i giocatori del Napoli pronti al rinnovo del proprio contratto con la Società partenopea, come riporta il Corriere del Mezzogiorno.

Quattro giocatori sono pronti al rinnovo con il Napoli. La firma più chiacchierata in queste ore è certamente quella di Alex Meret, ma l’estremo difensore non sarebbe l’unico ad andare verso tale destino. Il Corriere del Mezzogiorno fa altri tre nomi: Alessio Zerbin, Stanislav Lobotka ed Amir Rrahmani.

Ecco quanto si legge:

“Il Napoli si sta muovendo sui rinnovi, è molto vicino all’accordo anche Zerbin, fresco della seconda convocazione in Nazionale e reduce dagli spezzoni di gara disputati contro Liverpool, Glasgow Rangers e Milan. “Gli incontri vanno avanti da alcuni mesi, il Napoli ha scelto di trattenerlo nonostante le tante richieste di prestito e dovrebbe adeguargli l’ingaggio e allungare il contratto in scadenza a giugno 2025. Vanno avanti anche le trattative per rinnovare i contratti di Amir Rrahmani e Stanislav Lobotka, i contatti sono proficui e nel corso delle prossime settimane si dovrebbero definire gli accordi.”

