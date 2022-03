Chiariello su Koulibaly: “Non credo resti, sono arrivate offerte importanti”

Secondo Umberto Chiariello, Kalidou Koulibaly potrebbe essere il primo giocatore a lasciare il Napoli in vista della prossima stagione.

Il giornalista Umberto Chiariello è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Questa volta l’argomento è stato Kalidou Koulibaly, in particolare il suo futuro a Napoli. Secondo Chiariello il numero 26 azzurro potrebbe partire verso la prossima estate, in quanto sono arrivate offerte da grandi club da non sottovalutare.

Ecco le sue parole:

“Il difensore senegalese non resterà sicuramente a Napoli. Koulibaly è prossimo al rinnovo e percepisce oltre 6 milioni l’anno e non si dimezzerà certo l’ingaggio. Il tetto imposto da Aurelio De Laurentiis per le prossime stagioni è di 3,5 milioni a calciatore. Non credo che Koulibaly sia disposto a scendere così tanto. Dovrebbe fare un contratto di dieci anni e spalmarsi lo stipendio in maniera incredibile. Inoltre si dice che esistano offerte importanti da Barcellona. A queste condizioni, anche se ama tanto Napoli, potrebbe essere uno dei primi partenti a fine campionato. Io non metterei la mano sul fuoco sulla permanenza.”

