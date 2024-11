Chiariello su Meret: “Secondo errore grave di fila”

Umberto Chiariello ha parlato del portiere del Napoli Alex Meret ai microfoni di Campania Sport. In particolare il giornalista si è soffermato su un preciso episodio, cioè il gol di Hakan Calhanoglu. Secondo il suo parere la responsabilità della rete subita dal Napoli sarebbe proprio dell’estremo difensore.

Di seguito le sue parole in merito:

“Mi dispiace doverlo dire, ma è il secondo gol che prende allo stesso modo dopo quello avvenuto contro l’Atalanta. Ragion per cui avrebbe potuto fare molto di più. La responsabilità del secondo gol contro l’Atalanta è sua ed a Milan è stato anche peggio. Il tiro di Calhanoglu non era molto angolato ma lui ha buttato il pallone in porta con la mano moscia. Magari l’infortunio muscolare che avuto di recente sta influendo sulla sua esplosività. Le altre sue parate sono normali ma questo è il suo secondo errore consecutivo.”