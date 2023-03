Chirico: “Non sono invidioso del Napoli, facciano pure la loro festa”

Lo juvetino Marcello Chirico torna a parlare del Napoli

Marcello Chirico, giornalista di fede juventina, è intervenuto nel corso della trasmissione Il Processo in onda sull’emittente televisiva 7 Gold. Il tifoso bianconero ha commentato l’entusiasmo a Napoli per la stagione degli azzurri, dicendosi assolutemante non invidioso, anzi…

Queste le sue parole:

“Io sarei invidioso dei successi del Napoli in questa stagione? Assolutamente no […] Non andrò a Napoli a festeggiare lo scudetto: facciano loro festa. Io ho molta simpatia per i partenopei. Naturalmente ci sono i napoletani intelligenti e quelli sciocchi, stesso discorso anche per gli juventini. Io voglio avere a che fare solo con persone intelligenti”.

