CL – Inter, Napoli e Milan: derby italiano è la strada più facile per la finale

“Nel sorteggio di Nyon non è da trascurare anche un derby con il Napoli , che pure in campionato sta dominando: l’I nter in fin dei conti ha causato la prima sconfitta stagionale degli azzurri, mentre a inizio aprile il Milan sarà in scena al Maradona. Il problema è che arrivati a questa quota, l’aria è sempre più sottile e bisogna essere attrezzati per non ritrovarsi con il cuore in gola troppo presto. Le italiane sono tornate in tre ai quarti dopo 17 anni perché sono state brave ma anche fortunate nel sorteggio degli ottavi , che le ha messe di fronte alle tre avversarie più abbordabili. E ha ragione Spalletti quando respinge al mittente i complimenti di Guardiola, ormai anche un po’ stucchevoli .

Il divario con le big europee

Il divario è enorme, anche con il nuovo Chelsea americano, con il Bayern e con il Real, quindi metà del G8 europeo. Il Benfica ha appena incassato dallo stesso Chelsea 120 milioni per Enzo Fernandez ma lo ha già sostituto brillantemente e in autunno ha fatto vedere contro la Juve e il Paris Saint-Germain che non ha paura di niente e di nessuno, grazie al calcio verticale del suo tecnico Schmidt.

Ciò non toglie che la scuola italiana porterà quattro allenatori su otto, che Ancelotti sia il più vincente della storia con le sue quattro Champions e che gli zero gol subiti in sei partite degli ottavi da Napoli, Milan e Inter, abbiano dato nell’occhio. Ma il vero vantaggio delle italiane è che hanno già raggiunto un obiettivo del tutto insperato ad agosto e non hanno più molto da perdere, soprattutto rispetto ai quattro squadroni milionari. A meno che non si trovino subito faccia a faccia. In un derby da brivido”.

