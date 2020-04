Clamorosa rivelazione – Ibrahimovic: “Io possiedo un’isola, vi ammazzo tutti”

Clamorosa rivelazione di Joao Pedro, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic durante l’esperienza americana

Clamorosa rivelazione di Joao Pedro, ex compagno di Zlatan Ibrahimovic durante l’esperienza nei Los Angeles Galaxy. Il giocatore ha raccontato al quotidiano ‘Record‘ un aneddoto sullo svedese ai tempi della MLS:

“Giocavamo una gara in trasferta sul campo degli Houston Dynamo. Siamo andati in vantaggio per 1-0, poi siamo finiti sul 2-2 e negli ultimi minuti ci hanno fatto il 3-2. E a fine partita, Zlatan ci ha fatti neri. Ci dice:

‘Guardate, se siete venuti qui per andare in spiaggia e passeggiare per Hollywood ditemelo, ma ditemelo adesso. Io ho 300 milioni nel mio conto in banca e possiedo un’isola, non ho bisogno di tutto questo. E la prima persona che parla la ammazzo, la ammazzo sul serio”.

