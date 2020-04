Calciomercato – Il Napoli prova a convincere Rakitic del Barcellona

Calciomercato – In casa Napoli si pensa ad un centrocampista di spessore: Ivan Rakitic potrebbe essere l’uomo giusto

Calciomercato – Stando a quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale della società di De Laurentiis, in casa Napoli si pensa anche a rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di mercato. A tal proposito, c’è stato un contatto tra il club azzurro e l’entourage di Ivan Rakitic, centrocampista del Barcellona prossimo alla cessione. Sul croato ci sarebbe anche la Lazio e servirebbe uno sforzo economico importante per superare la concorrenza. Il contatto c’è stato, anche se Rakitic resta una pista secondaria, per ora.

