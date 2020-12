Clamoroso errore dell’arbitro Giua: negato rigore netto al Benevento

Errore clamoroso dell’arbitro Giua, negato un rigore netto al Benevento

Clamoroso errore dell’arbitro Giua, in Benevento-Genoa negato un rigore netto ai padroni di casa. Caprari cade in area dopo un contatto con Lerager, l’arbitro, dopo un paio di secondo di esitazione, indica il fondo. Ovviamente arriva la protesta dell’esterno del Benevento, che poi viene anche ammonito. Da ricordare che l’arbitro Giua fu sospeso per un rigore netto non assegnato a Milik, rifiutando anche la review al Var.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

UFFICIALE – Lazio, i convocati di Inzaghi per il Napoli: recuperato Acerbi

Calciomercato Napoli, Llorente via a costo zero: il Milan ed un altro club studiano il colpo

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Ricky Martin mostra una nuova foto del piccolo Renn, il suo quarto figlio