Clamoroso retroscena – Mertens si è proposto al Toronto tramite Insigne: i fatti

Clamoroso retroscena: Mertens si è proposto al Toronto

Calciomercato Napoli – C’è un clamoroso retroscena che riguarda Dries Mertens, il cui futuro in maglia azzurra rimane incerto. A quanto pare il giocatore si sarebbe proposto al Toronto tramite Insigne, è quanto svela Luca Cerchione giornalista e conduttore di 1 Station Radio. Di seguito le sue dichiarazioni:

“Giocare in Canada è uno scenario che affascinava Mertens e che non si è concretizzato perché il Toronto ha altri piani per il suo mercato. E’ una questione anagrafica, più che economica. Attraverso Insigne, il belga si è offerto al club di MLS per capire eventuali margini di manovra. Insomma, ha provato a capire se esistesse la possibilità di farsi portare al Toronto da chi al Toronto, di fatto, ci è già andato. Il legame di Ciro con la piazza è noto a tutti ed è innegabile; giusto che i tifosi lo esaltino per quanto fatto in questi anni in maglia azzurra, ma è bene conoscere ciò che è accaduto dietro le quinte, prima di esprimere un’opinione.

Mertens ha fatto la storia del Napoli, ma Lorenzo non è stato da meno. Anzi. Parliamo del nostro capitano, un ragazzo che mette sempre l’anima in campo e che, ne sono sicuro, darà il 110% da qui a fine stagione. A Napoli, ha eguagliato il record di Diego Armando Maradona: non dimentichiamolo. Tanto di cappello a Dries, però non facciamo passare Insigne per qualcuno che ha deciso di andarsene da Napoli ed il belga per chi, invece, voleva restarci a prescindere da tutto. Semplicemente, perché le cose non sono andate esattamente così”.

