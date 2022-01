Lega calcio, De Siervo: “Dalla ripresa del campionato stadi pieni al 50%”

Dalla Lega Calcio fanno sapere che l’obbiettivo è quello di tronare alla totalità

Luigi De Siervo, amministratore delegato della Lega Calcio ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di GR Parlamento. Nel suo intervento ha rivelato che alla ripresa del campionato dopo la sosta per le nazionali la capienza dei tifosi allo stadio sarà aumentata.

Queste le sue parole:

“Dalle informazioni che abbiamo penso che dopo la pausa per le Nazionali ci sarà il 50% della capienza degli stadi ed è il minimo sindacale. Il derby di Milano alla ripartenza sarà un grande evento, avremo un terreno di gioco perfetto almeno la metà dello stadio pieno.

Speriamo di poter raggiungere presto il 100% della capienza degli impianti grazie al grande lavoro che sta facendo il sottosegretario Vezzali. Dobbiamo tornare a un livello di normalità e riportare il pubblico negli stadi. Perché anche quando torneranno le coppe europee sarebbe un danno enorme per i nostri club giocare all’estero con il pubblico avversario e in casa senza tifosi, perderemmo in parte il fattore campo”.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Mercato Napoli, Bargiggia svela le ultime su acquisti e cessioni: “Ghoulam al Cagliari? Vi dico”

FOTO – Juan Jesus scherza con Mertens sulla rete segnata alla Salernitana

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Il Centrosinistra valuta il voto per Riccardi come candidato di bandiera per il Quirinale