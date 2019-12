Clamoroso Juventus – Sarri potrebbe essere a rischio esonero

Clamoroso: Sarri esonerato? Sembra impossibile ma c’è una possibilità nemmeno troppo remota. Quella sfuriata di Bonucci sabato sera…



Ha del clamoroso la bomba che arriva da Torino. La Juventus di Sarri deve assolutamente portare a casa la prossima partita di campionato a Torino contro l’Udinese per evitare di vedere l’Inter allontanarsi troppo e la Lazio avvicinarsi troppo. Attenzione perché poi è il momento di giocare la Supercoppa Italiana proprio contro la Lazio di Simone Inzaghi. Se dovessero andare male queste due gare la Juventus, come riportato dal portale juvelive.it, potrebbe prendere una decisione clamorosa. Massimiliano Allegri è ancora libero e sotto contratto. Dunque c’è la possibilità di vedere di ritorno del tecnico toscano. Ora sembra impossibile vedere questo cambio, ma molto presto la situazione potrebbe prendere dei risvolti per qualcuno impossibili. Per tanti motivi, cambiare in corsa sembra essere assurdo, ma dipende molto anche dallo spogliatoio. I senatori non sarebbero felicissimi del tecnico e lo dimostrerebbe la sfuriata di Leonardo Bonucci da capitano in campo nella sfida di sabato scorso allo Stadio Olimpico contro la Lazio poi persa 3-1. Ora però la “parola” passa ai prossimi risultati sul campo.

Falsi biglietti Juve, smantellata banda

Terremoto nel Mugello, magnitudo 4.5