Classifica ancora troppo corta per guardarla, certi obiettivi restano in attesa

L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulla classifica di Serie A e sul possibile arrivo al traguardo del Napoli: “Il periodo davvero utile a tirare le somme e a stilare una griglia attendibile in vista del traguardo comincerà adesso. Dall’ottavo turno all’inizio del 2025, a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio di quello di ritorno.

Certi obiettivi restano in attesa, congelati, ma è un discorso che vale per tutti: la classifica è un amen e il Napoli ha soltanto 2 punti più dell’Inter; 3 più di Juve, Lazio e Udinese; 5 più di Milan e Torino; 6 più di Atalanta, Roma, Empoli e Fiorentina. E così, beh, conviene non andare troppo oltre con i pensieri. Meglio soffermarsi sul weekend: il Napoli sfilerà a Empoli e parallelamente si giocheranno Juventus-Lazio e Roma-Inter. Si comincia a giocare su più campi”.

