Colloquio ADL-Garcia a Castel Volturno: confronto telefonico con Di Lorenzo, i dettagli

Ultime notizie Napoli – De Laurentiis è a Castel Volturno ed ha già avuto un primo colloquio con Garcia e un confronto telefonico con il capitano Giovanni Di Lorenzo. Lo scrive nell’ultim’ora l’edizione online di Repubblica:

“Serve una reazione immediata, dopo i gravi passi falsi di inizio stagione. De Laurentiis lo ha spiegato a Garcia nel primo dei colloqui a Castel Volturno, dove il presidente tasterà il polso nei prossimi giorni anche ai giocatori. Per ora al Training Center c’è un gruppo di azzurri ridotto, in attesa degli 11 big convocati dalle rispettive Nazionali. Il processo all’interno del Napoli durerà dunque almeno fino alla settimana prossima, con ADL che nel frattempo si è confrontato al telefono con il capitano Giovanni Di Lorenzo e seguirà la squadra alla ripresa del campionato pure nella trasferta del 21 ottobre a Verona. Il quinto posto in classifica mette a rischio la qualificazione per la prossima edizione della Champions League e per questo bisogna invertire subito la rotta, recuperando in fretta posizioni e credibilità in campionato”.

