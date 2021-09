UFFICIALE – Condanna per la SSC Napoli: biglietti under 14 venduti a prezzo pieno

Condanna per la SSC Napoli

Napoli Calcio – Condanna per la SSC Napoli, ne parla l’edizione odierna del Mattino. Ecco quanto si legge dal quotidiano:

Il giudice di pace di Acerra Nicola Ricciuto ha condannato il Calcio Napoli a risarcire i genitori di un tifoso under 14 che avevano acquistato, negli ultimi dieci anni e fino al 2018, 27 biglietti a prezzo intero per accedere allo stadio malgrado il ragazzo avesse diritto all’ingresso gratuito.

La società azzurra è stata ritenuta colpevole di non avere indicato il 50% delle partite, di ogni singolo campionato e coppe, anche europee, alle quali gli under 14 potevano accedere, gratuitamente, con un adulto pagante, in ogni settore dello stadio.

