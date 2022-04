UFFICIALE – Condizioni Osimhen, il comunicato della SSC Napoli: esito esami

Condizioni Osimhen, il comunicato della SSC Napoli

Condizioni Osimhen, il sito ufficiale della SSC Napoli tramite un comunicato ha pubblicato gli aggiornamenti riguardo le condizioni dell’attaccante nigeriano. Victor Osimhen in seguito ad un fastidio muscolare avvertito ieri in allenamento, si è sottoposto, questa mattina, a esami strumentali che hanno dato esito negativo ed escluso lesioni. Il calciatore, nella sessione di allenamento, ha svolto personalizzato in palestra e in campo.

PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUL NAPOLI CLICCA QUI

Calciomercato: Manchester United su Rrahmani, arriva il commento dell’agente

Viviano: “Ho consigliato a Meret di andare alla Fiorentina”

CONTENUTI EXTRA FIRST RADIO WEB

Stampa e palazzo: giustizia e def dividono la maggioranza