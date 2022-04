Napoli-Zaniolo – La Roma lo sospende, nessun rinnovo: con 50 milioni parte

Corriere dello Sport – Napoli su Zaniolo, la Roma lo sospende, nessun rinnovo: con 50 milioni parte.

Nessun rinnovo per Nicolò Zaniolo, la Roma lo sospende: con 50 milioni parte. Il suo futuro nella capitale è incerto e le indiscrezioni sull’ipotetico interesse di Napoli e Juventus si infittiscono. L’unica certezza al momento è che il club giallorosso non ha intenzione di dare il via ad una trattativa di rinnovo, poiché il giocatore attualmente non è una priorità per il club, a differenza di Mkhitaryan che è in scadenza. Tuttavia, davanti ad un’offerta da 50 milioni, la Roma lo lascerebbe partire.

