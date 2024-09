Condò sul Napoli: “Si è reinserito con naturalezza nel giro che conta, McTominay acquisto dell’anno”

Condò si esprime sull’avvio di campionato del Napoli ed elogia McTominay

Attraverso un editoriale pubblicato sulle pagine di Repubblica, il giornalista Paolo Condò ha espresso un suo parere sull’avvio di campionato del Napoli. Ecco quanto riportato:

“Dentro a un quadro di sostanziale equilibrio, il Napoli sabato è piaciuto un po’ di più ed è stato un po’ più pericoloso: superiorità minime perché a settembre il vantaggio di non giocare in Europa non può essere energetico, ma tattico sì. Ovvero Antonio Conte ha messo un’altra settimana di lavoro dentro il Napoli, sentendosi così sicuro del cambio di modulo necessario per inserire McTominay, che per curriculum e impatto potrebbe rivelarsi l’acquisto dell’anno. Delusione massima della scorsa stagione, il Napoli si è reinserito con naturalezza nel giro che conta, e l’ha trovato piuttosto affollato per essere alla 5ª giornata.”

